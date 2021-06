Tuia, visite mediche ok. Ora il Lecce stringe per l'esterno d'attacco

Visite mediche superate senza alcun intoppo per Alessandro Tuia. Il primo colpo di mercato del ds Pantaleo Corvino in vista del prossimo campionato di serie B ieri mattina si è sottoposto alle consuete visite mediche presso il Centro BioLab di Cutrofiano. Ora potrà riprendere le vacanze in attesa del raduno per l’inizio ufficiale della nuova stagione agonistica fissato per venerdì 8 luglio, a Lecce, prima del trasferimento nel ritiro di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati