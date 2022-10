Palpeggiava le pazienti e ci finiva a letto: condannato a sette anni e quattro mesi un ortepedico salentino

È stato condannato a sette anni e quattro mesi di reclusione il medico ortepedico Sergio Cosi, 66 anni, di Tricase. La sentenza è stata emessa, con la riduzione di un terzo della pena prevista dal rito abbreviato, dalla gup Giulia Proto. L'uomo era accusato di violenza sessuale aggravata: l'inchiesta era stata condotta dal pubblico ministero della Procura di Lecce, Erika Masetti.

L'inchiesta

Il tutto partì nel maggio del 2021, a seguito della denuncia presentata da una paziente con l’avvocato De Marco. Furono installate delle microcamere nell’ambulatorio in cui riceveva le sue pazienti (a Casarano). E, a riscontro del racconto già fatto dalla prima vittima, fu possibile constatare, almeno in altre quattro occasioni, che il professionista abusò della sua autorità per far adagiare le pazienti sul lettino dello studio e poi palpeggiarle, fino a praticare loro, in alcuni casi, anche atti sessuali. Di 62, 51, 56 e 69 anni, le prime quattro vittime individuate dall’inchiesta.