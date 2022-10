Tentò di baciare una paziente: condannato chirurgo estetico. Gli altri casi svelati dalle "Iene"

Avrebbe tentato un approccio con una paziente nel suo studio di Galatina, baciandola sulla bocca. Con l’accusa di violenza sessuale è stato condannato a un anno e quattro mesi dal tribunale di Lecce in composizione collegiale (presidente Annalisa De Benedictis) Gianfranco de Lorenzis, chirurgo estetico salentino.

Il servizio delle Iene

Il professionista era già stato protagonista di un servizio delle Iene per fatti accaduti a Parma per cui si è proceduto in altra sede e per cui è stato condannato a 14 anni. L’episodio in questione trae origine dalla denuncia della presunta vittima, persona che si stava sottoponendo a un trattamento estetico, che non si è costituita parte civile ed è stata risarcita prima dell’inizio del processo, ragion per cui gli sono state concesse le attenuanti generiche. La denuncia, dopo la trasmissione televisiva. L’ipotesi per cui è stato condannato è la violenza sessuale, ma di più lieve entità. Il medico si è sempre professato innocente. Gli è stata concessa la sospensione condizionale della pena.