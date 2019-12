Baciati dalle stelle oppure no? Dall'Ariete ai Pesci, ecco tutto quello che vorreste sapere sull'oroscopo 2020

ARIETE

Anno nuovo, vita nuova. E mai come stavolta questo modo di dire si applica al 2020 in arrivo, foriero di astralità così intense da coinvolgere tutti, ma proprio tutti i segni zodiacali , senza eccezione alcuna. Il consiglio delle stelle, quindi – distillato anche quest’anno per Nuovo Quotidiano di Puglia dagli astrologi dell’associazione culturale leccese “Kosmos” – è quello di assecondare queste pulsioni al cambiamento, che non risparmieranno nessuno. E checoinvolgeranno tanto i piani individuali quanto quelli collettivi delle nostre esistenze, a volte messe a dura prova dalla tensione tra energie apparentemente inconciliabili (come testimoniano gli attuali aspetti tra pianeti, che – per la cronaca - non influenzano ma vibrano per risonanza, secondi i principi della fisica quantistica).Quello al via sarà infatti un anno di grandi mutamenti, indicati fin troppo chiaramente nel cielo che si formerà nei prossimi mesi, prima dell’avvio della stagione dell’ Acquario , che si aprirà il 21 dicembre prossimo con la congiunzione Giove-Saturno in questo segno, a zero gradi dello stesso. Un fatto che avviene ogni 240 anni, e che lascia presagire la chiusura di un ciclo planetario e l’inizio – questa è la speranza – di una nuova epoca, più attenta alle questioni dell’ambiente, dellagiustizia sociale e dei diritti umani, tanto per cominciare. Un’epoca più “leggera”, più innovativa e meno conservatrice – un nuovo ordine mondiale? - visto che l’Acquario è un segno d’aria, e Saturno è il suo governatore, dunque si esprime al meglio. Proprio questo elemento dovrebbe favorire i cambiamenti necessari ad uscire dall’impasse generale.La tempra del guerriero, caratteristica imprescindibile degli Arieti, farà in modo che essi escano vittoriosi da un periodo impegnativo in corso da anni, e che ha preteso profondi cambiamenti, e un’attività di autodisciplina molto faticosa per il loro temperamento, notoriamente impulsivo come richiede la loro natura di Fuoco. In effetti le prime due decadi del segno sono fuori dal tunnel, e quest’anno toccherà alla terza decade assecondare Saturno in questo lavoro di eliminazione dei rami secchi, coadiuvato da Plutone che, metaforicamente parlando, userà queste scorie come propellente evolutivo: tutto questo a fin di bene, naturalmente, ma non necessariamente in maniera indolore. Struttura, metodo, riflessione e introspezione sono le chiavi per fare quel salto che questi maestri vi chiedono, cari Arieti, anzi pretendono. Marte, il vostro caro governatore, passeggerà nel segno avanti e indietro per sei mesi a partire da fine giugno, e questo potrebbe rendervi più nervosi, ma anche più grintosi del solito. Il problema vero sarà saper dosare l’energia per esser sempre al top, ma le sfide, è noto, sono il vostro pane quotidiano. Un anno impegnativo, insomma, ma se giocherete bene le vostre carte avrete davvero delle belle soddisfazioni.Continua il periodo positivo di questo concreto segno di Terra che ha intrapreso ormai già daqualche tempo un viaggio evolutivo profondo, non esente da cambiamenti e tagli difficili, mapossiamo dire senza ombra di dubbio che questo lavorio interiore vi trova ora molto diversi daquando avete iniziato questo cammino. Al lavoro profondo di Plutone si è aggiunta, circa due anni fa, l’opera preziosa di Saturno, che vi ha sostenuti e guidati su una strada alquanto faticosa, ma ricca di cambiamenti. Che adesso si faranno più evidenti e più repentini: Urano si è già assestato infatti da qualche mese nel vostro segno, e fa da detonatore a novità, cambi improvvisi di rotta, decisioni impensabili solo poco tempo fa. Mancava insomma solo la classica ciliegina sulla torta, che è arrivata grazie a Giove trigono, foriero di grandi novità, e nella seconda parte dell’anno, di premi e occasioni d’oro nel lavoro e in tutto ciò che per voi è importante. E voi prendetevi tutto, perché presto Saturno (dal 23 marzo a fine giugno) darà ai Tori della prima decade un assaggio dell’impegno che ci vorrà, per poi trasferirsi definitivamente nel segno dell’Acquario, dal quale cercherà di metterli un po’ in difficoltà (sempre per farvi crescere). Un anno importantissimo, che cambierà radicalmente l’esistenza di molti di voi.Un anno impegnativo per i Gemelli che ospitano Saturno e Plutone nel nono campo, quello dei viaggi (fisici e spirituali). Si sorprenderanno quindi a scavare a fondo, forzando la loro natura che invece predilige una beata leggerezza, e si troveranno faccia a faccia con la loro emotività. Questo sarà ancor più vero grazie alla presenza di Giove nell’ottava casa, che amplificherà le loro paure più profonde per dare loro modo di affrontarle e di elaborarle. Saturno inoltre potrà inoltre darvi, cari Gemelli, un assaggio di complicità nella sua breve incursione in Acquario da marzo fino a fine giugno. Il vostro governatore Nettuno sarà invece retrogrado in Pesci, in quadratura al vostro Sole, nel mese di febbraio, portando qualche contrattempo, oppure fraintendimenti con amici o colleghi: siate cauti e riflettete bene prima di parlare. La dea dell’amore, Venere, sosterà nel vostro segno dal 3 aprile fino ai primi di agosto, donandovi beltà e appeal che certamente non guasta. Marte vi dichiara però guerra il primo mese dell’anno, dandovi una sensazione di stanchezza extra ma restituendovi tutto, con gli interessi, nel mese di aprile, durante il quale sarete super energici e combattivi proprio nel campo delle realizzazioni personali.Prosegue il percorso profondamente evolutivo in corso da qualche anno per gli amici del Cancro, che anche quest’anno dovranno dimostrare elasticità e spirito di adattamento: cosa non facile per loro, sempre un po’ coriacei e resistenti ai cambiamenti, ma negli ultimi anni sono stati costretti dagli eventi a farlo. La posizione di Plutone e Saturno, raggiunti anche da Giove in Capricorno, ha un senso che travalica il contingente, e proprio per la sua natura eccezionale assume il sapore di un cambiamento epocale, straordinario, profondamente trasformativo (Plutone docet): i cancerini affronteranno infatti le loro paure e saranno costretti a interfacciarsi con i mostri che tolgono energia loro e li immobilizzano, liberando energie profonde che invece vogliono prendere la forma di progetti positivi, nuovi e rivoluzionari.E’ giunto il tempo di dimostrare al mondo quello che siete, cari Cancro, e soprattutto quello che volete veramente! Gli astri sollecitano nuovi comportamenti da voi che in genere tendete a restare ancorati al passato, alle abitudini, alla famiglia e al focolare domestico, alle sicurezzequotidiane anche quando non vi fanno stare bene. Sarà insomma un anno impegnativo, mamemorabile, se avrete il coraggio di trasformare in realtà i vostri sogni più profondi e sovversivi.Anno laborioso per gli amici del Leone, che vedranno convogliate le loro energie e le loroattenzioni in casa sesta: iI lavoro, e in generale la gestione della quotidianità saranno moltoimpegnative. Saturno e Plutone, per la terza decade, richiederanno uno sforzo organizzativo e dei cambiamenti profondi che in questi ultimi anni, per molti Leoni, sono già avvenuti. Urano, dal canto suo, troneggia nella vostra decima, regalandovi realizzazioni inaspettate e anche cambi improvvisi di obiettivi che davate per scontati. La prima decade dovrà fare i conti con la prima opposizione di Saturno, che si affaccerà dall’Acquario fra fine marzo e fine giugno: il Maestro vi metterà alla prova con contrattempi, ostacoli e ritardi, e il settore dell’esistenza in cui tutto questo avverrà dovrà necessariamente essere oggetto di revisione e cambiamento. Marte invece vi sosterrà praticamente quasi tutto l’anno, tranne che ad aprile e nei primi quindici giorni di maggio, quando - opposto - richiederà una dose extra di pazienza e di autocontrollo; ma per il resto vi inietterà energia e voglia di fare e nella seconda metà dell’anno vi aiuterà a realizzare i progetti che vi stanno più a cuore. Insomma,un anno interessante, e a tratti impegnativo, che ha tutte le premesse per darvi grandisoddisfazioni.Continua il periodo fecondo e costruttivo per gli amici della Vergine. Creatività, figli, amore sono gli ambiti nei quali si distinguerà quest’anno che affinerà i vostri talenti e vi regalerà occasioni amorose inedite grazie all’arrivo di Giove in Capricorno. Amore, abbiamo detto, ma anche lavori manuali che richiedono precisione e cura del dettaglio, e sicuramente molti di voi si cimenteranno con attività artigianali, ma anche artistiche e letterarie che tireranno fuori i vostri talenti nascosti. Marte vi rende ancor più passionali da metà febbraio a tutto marzo, ma attenzione a gennaio e dalla metà di maggio fino a tutto giugno, perché potrebbero esserci scontri al vertice e aria di polemica, nonché stanchezza dovuta a spreco di energie. Contrattempi, ritardi, documenti smarriti e facilità di fraintendimenti. Pazientate e contate fino a dieci prima di parlare, formulando con cura il messaggio! Urano costruttivo dall’amico Toro, ma comunque imprevedibile, porta alla prima decade della Vergine idee geniali e cambi di rotta inaspettati, viaggi che lasceranno il segno, nuovi percorsi di studio e di conoscenza. “Cambiamento” sarà la parola d’ordine! Nulla sarà come prima, perché Urano è come uno tsunami che vi spinge verso il vostro autentico cammino.In quest’anno cruciale i bilancini verranno messi alla prova, avendo una concentrazione di pezzi da novanta come Saturno, Plutone e il nuovo arrivato in Capricorno, Giove, in posizione disarmonica. In realtà prima e seconda decade saranno alleggerite da questi transiti, già passati sulla loro testa, anche se dovranno fare i conti con un Giove dispendioso di energie e di denaro che presumibilmente sarà speso per arginare problemi in famiglia o per ristrutturazioni e interventi straordinari, non programmati, in immobili.Lavori in casa dunque ed esborsi imprevisti, ma la quadratura, si sa, è un’occasione per imparare a gestire in modo più costruttivo eventi in apparenza distruttivi che, se vissuti con consapevolezza, sono un momento di crescita ed evoluzione, e voi ben lo sapete, considerati i transiti degli ultimi anni. Notorio anche il fatto che l’armonia e l’assenza di conflitti sono la vostra condizione ideale, quindi questo carico di astralità difficili vi ha messo molto sotto pressione, costringendovi a mettere in campo strategie e a prendere decisioni, cosa che in genere vi dà il tormento. Ma alla fine di questo ciclo, e di quest’anno in particolare, vi sentirete più maturi, più autonomi e indipendenti e sicuramente più forti.Con Marte governatore nel segno, trigono alla decima casa – che ci parla quindi di realizzazione - e un anno che nasce con uno straordinario stellium in Capricorno, per voi super positivo, vi vedrà brillare come stelle: comunicazione più efficace del solito, grande lucidità (sarete meno contorti del solito), visione strategica eccezionale, strana loquacità (per voi che a volte siete un po’ musoni), nuovo modo di approcciare gli altri. E poi spostamenti, questioni di zii, fratelli, vicini di casa, ma anche una Venere in quarta casa in Acquario che vi porta nuovo amore per la famiglia e la casa, desiderio di rinnovare e abbellirla, anche se a volte l’insofferenza ai doveri familiari si farà sentire, forse per compensazione.La rivoluzione che vi attende riguarda anche il modo di stare con il partner: a volte i compromessi sono necessari, e voi, stranamente, quest’anno vi disporrete ad affrontarli senza poi rimuginare una delle vostre tradizionali vendette. Da giugno in poi qualche problema potrebbe essere in agguato nella quotidianità. Non siate inutilmente aggressivi, il lungo transito di Marte nella vostra sesta casa potrebbe darvi qualche problema: infiammazioni, mal di testa, stress.2020 un po’ contradditorio, almeno all’inizio. La danza di Venere e Marte porterà infatti a gallasentimenti e speranze, ricordi e desideri, lasciandovi spesso in balia delle vostre emozioni e delle vostre passioni. L’imprinting dell’anno, fin da gennaio, spetterà proprio a Marte, caldissimo in Sagittario, e Venere che, inizialmente a vostro favore, inizierà poi a tormentarvi con dubbi, gelosie, sentimenti così vaghi da confondersi con i sogni e l’immaginazione. Meno male che si sono le finanze: battaglieri e produttivi, con quel grande stellium in Capricorno, ovvero nella vostra seconda casa - con aspetti costruttivi alla Luna – sarete pronti a fare soldi. Ma risulterete anche più oculati del solito: avete ricevuto negli ultimi anni gli insegnamenti necessari a darvi una nuova visione delle cose, e sarete quindi pronti a riconoscere più valore agli aspetti pratici della vita, all’organizzazione, all’ordine, all’importanza dei soldi e alla parsimonia. Flirt improvvisi, attacchi creativi, introiti imprevisti: insomma, spazio al buonumore, ma attenzione a non ingrassare troppo, perché tra i vostri eccessi preferiti c’è appunto mangiare e bere bene: il fegato, vostro organo bersaglio, potrebbe risentirsi, e risentirne.Siete arrivati alla fine del guado: quasi. Reduci infatti dalle trasformazioni, non sempre indolori, e dai tagli della doppietta Plutone-Saturno degli ultimi due anni, alla fine del 2020, con l’uscita del secondo dal segno, potrete dire di aver fatto davvero tanta strada. E di esservi alleggeriti molto, anche se l’ultima decade dovrà faticare ancora un po’ per sentirsi totalmente liberata. Ma il più è fatto, appunto, e poi è arrivato il pianeta della fortuna – Giove nel segno – che porta sempre qualcosa di bello e importante. E di duraturo, in questo caso, posto che si congiungerà pure a Saturno. Si apre un nuovo ciclo esistenziale: cosa vi è successo dodici anni fa di particolare? Pensateci un attimo. Marte sarà nel segno dal 16 febbraio al 30 marzo, ma andrà a sfruculiare tutto quel po’ po’ di roba che staziona in Capricorno, sollecitando spesso reazioni infuocate da parte vostra, che in genere siete tranquilli e fin troppo compassati; poi comincerà un anello di sosta in Ariete lungo sei mesi, e potrebbe rendere difficoltosi i rapporti con i fratelli e il vicinato, oppure creare problemi con glispostamenti brevi. Insomma, anno in cui sarete in generale più magnetici, espansivi, solari, anche se Marte in Ariete vi toglierà un po’ di energia a intermittenza.La casa maggiormente interessata da transiti significativi, nel 2020, è certamente la dodicesima, che attiene a prove da superare e situazioni un po’ claustrofobiche e condizionanti con le quali il segno della libertà e dell’indipendenza dovrà continuare a fare i conti. Giove nel Capricorno gli consentirà però di fare chiarezza su situazioni poco trasparenti.Il 2020, in ogni caso, sarà l’anno di chiusura di un ciclo impegnativo, e l’ingresso di Saturno (con un primo assaggio di questo arrivo tra marzo e luglio ) e Giove in Acquario sarà evento sancito con una congiunzione di questi due pianeti alla fine del 2020: l’inizio di una nuova era per l’Acquario, che - sollecitato dal suo governatore Urano in quadratura dal Toro - dovrà rivedere parecchie cose e cambiare profondamente visione della vita e dei suoi obiettivi. Dal 3 gennaio fino a metà febbraio il segno sarà sostenuto da un Marte energico che renderà interessanti i campi della realizzazione e delle amicizie: periodo interessante per iniziare nuovi progetti e concretizzare vecchi sogni tenuti nel cassetto. Tutto sommato Marte strizzerà l’occhio all’Acquario praticamente sempre, e questa è un’ottima notizia, perché a fronte delle difficoltà da affrontare avrete tutte le energie a disposizione per poterlo fare.La posizione in naturale sestile del segno del Capricorno verso i Pesci rende sia Saturno chePlutone magnanimi nei loro confronti (in particolare verso la terza decade), contribuendo arealizzare progetti già in cantiere e amicizie particolarmente interessanti. L’ingresso di Giove,governatore del vostro segno, vi offrirà occasioni ghiotte per quanto riguarda nuove amicizie,collaborazioni, condivisioni: riuscirete a realizzare vecchi e nuovi desideri, e per qualcuno di voi ci sarà anche la gioia e l’emozione della ribalta! Attenti da maggio a settembre alle spese pazze: Giove retrogrado potrebbe fare dei buchi nelle vostre tasche. Da fine giugno fino alla fine dell’anno il Grande Guerriero –Marte - passeggerà fra il vostro primo e secondo campo, rendendovi a tratti più reattivi e a tratti più affaticati e portando spese imprevisteo qualche mal di testa da stress. Dolce invece Venere dal 13 gennaio, per tutto il mese e dal 5marzo fino a fine mese; caldissimo e romantico anche il mese di agosto, momenti magici previsti dal 21 novembre fino al 14 dicembre. Da aprile e fino ai primissimi di agosto meglio evitare discussioni e sterili polemiche: cercate di essere realistici (anche se sarà difficilissimo, conoscendo la vostra naturale emotività), ed eviterete di prendere lucciole per lanterne.