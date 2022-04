Salento, omicidio del pastore: oggi la sentenza

E' attesa nella tarda mattinata di oggi la sentenza del processo che deve stabilire se fu Giuseppe Roi, 37 anni, di Porto Cesareo, nel Salento, ad uccidere il pastore Qamil Hyrai con un colpo di pistola la mattina del 6 aprile del 2014 a Torre Castiglione di Porto Cesareo.

La sentenza stabilirà se il 37enne sparò con l'obiettivo di ucciderlo o se voleva solo intimidirlo colpendo un frigorifero che si trovava alle spalle delle del 19enne. Il pastore morì con un colpo di fucile calibro 22.

Omicidio del pastore albanese, chiesti 25 anni per Roi. La pm: «Una morte annunciata»

L'arringa difensiva

E' in corso in questo momento l'arringa difensiva dell'avvocatessa Francesca Conte dopo che nell'ultima udienza il pubblico ministero della Procura di Lecce, Carmen Ruggiero, ha chiesto la condanna di Roi a 25 anni di reclusione con l'accusa di omicidio volontario con dolo eventuale. Hanno già preso la parola i legali della famiglia del pastore, gli avvocati Ladislao Massari e Uliajana Gazdede, nonché l'avvocato difensore Giuseppe Romano.



«Morte annunciata»

«La morte di Qamil non è stato un tragico incidente ma purtroppo la cronaca di una morte annunciata che Roi accettava di cagionare, pur di perseguire l’evento che costituiva il fine ultimo del suo agire: l’insano divertimento di sparare contro qualsiasi oggetto trovasse sul suo percorso, anche se si fosse trattato di Qamil la cui vita non aveva in alcun conto».

Sono gli ultimi passaggi della requisitoria del pubblico ministero Ruggiero, con la richiesta alla Corte d’Assise (presidente Pietro Baffa, a latere la giudice togata Maria Francesca Mariano ed i giudici popolari) di condannare Roi.

Calcolo del rischio

In quasi due ore, il magistrato ha sostenuto che quella pallottola calibro 22 che centrò alla fronte il pastore albanese non lo ammazzò per caso. Roi, imprenditore agricolo, quella mattina lo avrebbe raggiunto con la deliberata intenzione di spaventarlo prendendolo a pistolettate. Come avrebbe fatto già altre volte, tant’è che Qamil confessò ad un amico - ha ricordato il magistrato - che prima o poi l’avrebbe ucciso: «Le prove acquisite consentono di affermare non soltanto che Giuseppe Roi ha cagionato la morte di Qamil ma lo ha fatto volendola cagionare come prezzo che è stato disposto a pagare e che ha accettato di pagare pur di potersi divertire».

Armi e munizioni

Parole che sono la sintesi di quasi due ore di discussione in cui la pm Ruggiero ha richiamato le testimonianze di parenti e conoscenti di Qamil ed ha ricordato la perquisizione dei carabinieri del Nucleo investigativo del 7 maggio del 2014 quando sotto ad alcune balle di fieno trovarono una busta con delle cartucce calibro 12, un caricatore per fucile mitragliatore kalashnikov e tracce della rimozione del bidone che Roi avrebbe usato come bersaglio. Inoltre il giorno dell’arresto, era il 5 novembre 2014, sulla parte interna dell’ovile della masseria furono notati fori di proiettili. Aggravanti queste, per sostenere l’uso di armi da fuoco, anche se l’imputato non aveva il porto d’armi.

Accuse respinte

Aggravante anche il comportamento tenuto da Roi dopo la tragedia, la ricostruzione dell’accusa: a cominciare dalla telefonata al 118 in cui indicò che Qamil fosse stato ucciso da un colpo di arma da fuoco sebbene questa circostanza fu rilevata dal medico legale solo nel momento in cui verificò la presenza di un foro di proiettile sulla fronte dopo avere sollevato il cappello indossato dal ragazzo. Una premessa: Giuseppe Roi si è dichiarato estraneo alla morte di Qamil, suo dipendente allora. Non ha mai detto di avere sparato, piuttosto la sua difesa è sostenuta sulla circostanza che l’autore dell’omicidio sia uno sparatore della domenica. L’arma una calibro 22, ma un fucile e non una pistola, la sua difesa. Le intercettazioni telefoniche, l’aggancio delle celle e le testimonianze del commerciante accanto al quale la domenica vendeva il formaggio della sua azienda, collocano Roi lì a Torre Castiglione, secondo quella che è stata la ricostruzione della Procura. Anomalo è stato ritenuto anche il comportamento che avrebbe avuto nei frangenti successivi l’omicidio: non avvisò i parenti del ragazzo e non rispose alle loro telefonate. E si mise alla ricerca di un avvocato. Infine il tentativo di depistaggio con la denuncia della scomparsa di 20 pecore: come se il pastore fosse stato ammazzato durante una rapina.

La sentenza

Per la difesa sono solo ipotesi non riscontrate nel dibattimento in aula. La sentenza metterà un punto a questa vicenda complessa sotto il profilo processuale: Roi fu infattio arrestato con l'accusa di omicidio volontario, il Riesame annullò la misura sostenendo che si fosse trattato di omicidio colposo. In aula poi il giudice Stefano Sernia accolse l'istanza della pm Ruggiero sull'ipotesi del dolo.