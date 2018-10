Nubifragio lampo: acqua alta in strada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Strade allagate per l'acquazzone scoppiato nel pomeriggio nel basso Salento. La forte pioggia che in mattinata ha inondato il Brindisino, ha fatto il giro del salento (in tarda mattinata tra Trepuzzi e Campi) per dirigersi a sud dove l'acqua alta ha immediatamente inondato le strade rendendo difficoltosa la circolazione. A Cursi la pioggia abbondante ha paralizzato i dintorni del paese e disagi si sono registrati in diversi centri della zona.