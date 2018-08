© RIPRODUZIONE RISERVATA

La cassa armonica in piazza, la banda in giro per la città e il lancio di palloni aerostatici. E poi spettacoli, mercatini e un nuovo parcheggio gratuito. Parola d'ordine: nel cuore della tradizione. È partito il conto alla rovescia per la festa di Sant'Oronzo. Ieri mattina all'Open Space di Palazzo Carafa si è svolta la presentazione del programma delle celebrazioni in onore dei santi patroni Oronzo, Giusto e Fortunato.«Le festività dei santi patroni devono rinnovare il profondo spirito di appartenenza alla comunità - ha dichiarato il sindaco Carlo Salvemini - attraverso celebrazioni religiose e civili che devono sapersi combinare in un rispettoso ed esigente equilibrio».Numerosi i richiami alle feste tradizionali. Oltre al ritorno della cassa armonica, ad arricchire il palinsesto delle attrazioni ci saranno anche numerose bande e la solenne processione accompagnata dai rappresentanti della cavalcata di Sant'Oronzo di Ostuni che si concluderà con il lancio di tre palloni aerostatici. Prevista l'anteprima della Fiera di Santa Lucia e la rassegna teatrale in vernacolo nella Villa Comunale, mentre all'ingresso delle tre Porte della città saranno allestiti spettacoli e mercatini.Novità anche per il piano traffico. Sono 9 le aree parcheggio gratuite messe a disposizione degli utenti: oltre a Settelacquare e Foro Boario - le uniche collegate con il centro tramite il servizio navetta di Sgm attivo nelle tre giornate dalle 18.30 alle 01 - sarà disponibile anche l'area del Principe Umberto e di via Adua offerte da Unisalento, di via Petraglione messa a disposizione dalla Camera di Commercio e di via Miglietta in collaborazione con la Asl. Non solo. Gli automobilisti potranno usufruire del parcheggio delle Manifatture Knos: circa 400 posti auto in più ottenuti grazie a un accordo con la Provincia di Lecce. Due le zone riservate alle persone con disabilità: viale de Pietro e viale Don Minzoni. Previste poi numerose chiusure al traffico veicolare: dalle 7 del 23 agosto alle 7 del 27 agosto sarà in vigore il divieto di transito - escluso i residenti - lungo tutte le vie intorno al mercato: via Garibaldi (tratto compreso tra viale De Pietro e via XXV Luglio), via XXV Luglio, via Costa, via Fazzi, viale Marconi, la corsia interna di viale Cavallotti, via Maremonti (tratto compreso tra via Acaja e via XXV Luglio), corte Blasio, corte dei Tolomei, corte Cataldo, via Cavour (tratto compreso tra via Brunetti e viale Marconi), viale Lo Re (tratto compreso tra viale Marconi e piazza Italia), via De Simone, la corsia interna di via Francesco D'Assisi e la corsia interna di via Garibaldi. Viale De Pietro diventerà a senso unico - da via Garibaldi fino a piazza del Bastione - per consentire a chi viene da via Garibaldi di uscire dal centro. Per prevenire accessi non controllati, durante gli orari notturni i vigili sorveglieranno i varchi transennati.Dalle 18.30 all'una delle serate di festa le zone interessate da divieto di transito saranno ampliate. Il divieto interesserà anche viale Otranto (da via Don Minzoni a via Cavallotti), via Leuca (da via del Delfino a viale Otranto), via Cavour, via De Simone, via Brunetti, piazza Schipa (tratto compreso tra via San Lazzaro e via Cavallotti), via 47° Reggimento Fanteria (tratto compreso tra piazza Mazzini e via Cavallotti), viale Cavallotti (corsia esterna), via Cavour, da piazza Italia a via Brunetti, via Battisti (nel tratto compreso tra via Sauro e via Francesco d'Assisi); via Romano, via Filzi, via 140° Reggimento Fanteria, via Bacile, via Toselli, Via 95° Reggimento Fanteria (tratto compreso tra via Cavallotti e via Lamarmora); via Bernardini (nel tratto compreso tra via Duca degli Abruzzi e viale Gallipoli); via Quarta (nel tratto compreso tra via Duca degli Abruzzi e via Russi); Arco Di Trionfo, da via Adua a via Palmieri. Viale Don Minzoni diventerà a senso unico, in uscita dal centro. «Il rispetto per la festa si manifesta esprimendo cura per la città - ha concluso Salvemini -. Ripeteremo le visite lungo il percorso della festa, manifestando la nostra presenza e attenzione».