Notte di fuoco ai Salesiani: distrutte due auto

LECCE - Attentato incendiario nel ciore del quartiere residenziale dei Salesiani. L'episodio è avvenuto in via Biasco, dove alle 2.30 circa della notte appena trascorsa due auto di grossa cilindrata sono state date alle fiamme. I due mezzi, una Bmw 318 e una Wolkswagen Golf, appartenenti allo stesso proprietario, sono andati totalmente distrutti. La polizia ora indaga per risalire ai responsabili dell'atto.