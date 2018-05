Notte Bianca, il grande ritorno: festa anche nelle aree periferiche

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Musica e spettacoli fino a tarda notte per tutto il centro cittadino, con una festa allargata anche alle aree periferiche del capoluogo salentino. Lecce si prepara a ospitare il ritorno della Notte Bianca: la storica kermesse notturna, infatti, potrebbe tornare presto a movimentare le serate leccesi. Un evento molto atteso dalla città, da qualche anno “orfana” della manifestazione che potrebbe essere preceduta da un’altra iniziativa culturale ovvero la Festa della Musica, il progetto musicale a carattere europeo previsto per il prossimo 21 giugno. I due appuntamenti, che puntano ad animare le serate estive del centro storico, per adesso rimangono solo delle ipotesi. Le prime bozze di programma sono state messe nero su bianco dagli organizzatori che nelle prossime ore incontreranno i vertici di Palazzo Carafa per illustrare idee e progetti e chiudere così le trattative. All’incontro sarà presente l’assessore allo Spettacolo e Turismo Paolo Foresio che, insieme ad alcuni delegati del Comune, avrà il compito di valutare le due proposte e capire se ci sono le condizioni per poterle realizzare.Per la Notte Bianca sarebbe un gradito ritorno nel capoluogo salentino: in passato, infatti, l’evento è stato organizzato all’interno dell’area barocca con esposizioni, mercatini e degustazioni sparse tra le vie storiche – come piazza Sant’Oronzo, Porta Napoli o piazzetta Castromediano - e spettacoli, presentazioni e opere teatrali allestiti all’interno di alcuni dei contenitori culturali come l’ex convento dei Teatini o il Teatro Romano. Iniziative non solo nel cuore della città ma anche all’interno delle “nuove” strade della movida come piazza Mazzini o via Taranto, con negozi aperti anche dopo il tramonto e shopping fino a tarda notte. Uno schema che, a quanto pare, sarà riproposto anche quest’anno, con una festa ancora più “allargata” e che dovrebbe arrivare ben oltre il quadrilatero storico del capoluogo.