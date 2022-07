Muretti a secco demoliti: pietre usate per ancorare gli ombrelloni. Scattano le multe

Hanno demolito dei muretti a secco per utilizzare le pietre per ancorare gli ombrelloni in spiaggia. Scattano ordinanza e multe fino a 500 euro.

Cosa è successo

Alcuni muretti a secco sono stati demoliti per ricavare pietre utili all’ancoraggio degli ombrelloni in spiaggia, con inevitabili conseguenze per il decoro dei luoghi e la sicurezza dei bagnanti. L’amministrazione comunale di Nardò ha emesso un'ordinanza - la n. 454 - per porre fine al deprecabile fenomeno.

APPROFONDIMENTI LECCE Muretti a secco demoliti per utilizzare le pietre da ancorare agli... LECCE Deturpano la scogliera per ricavare fanghi facciali, denunciati in...

L'ordinanza del sindaco Pippi Mellone stabilisce il divieto di utilizzare le pietre che costituiscono i caratteristici muretti salentini, altre pietre naturali, blocchi di costruzione o simili, anche già presenti sugli arenili, per ancorare o zavorrare ombrelloni, tende o altri arredi da spiaggia.



Sono tantissimi i frequentatori di spiagge e scogliere del litorale neretino che con molta superficialità “saccheggiano” muretti, costruzioni e terreni nei pressi della costa per ricavarne le pietre utili a questi fini e per abbandonarle alla fine della giornata al mare. Comportamenti inqualificabili che provocano danno ambientale, che arrecano un’offesa al decoro dei tratti costieri e che costituiscono un pericolo per tutti e un ostacolo al libero utilizzo dei tratti sabbiosi anche da parte delle persone con disabilità. Sovente, come detto, si tratta di pietre rimosse da muretti a secco, “furnieddhri”, “pagghiare” e “finete” (termini di confine delle proprietà) che inevitabilmente ne restano danneggiati.

Oltre ai danni e ai pericoli, l’amministrazione comunale è poi costretta alla periodica rimozione e alla bonifica dei luoghi, con i conseguenti oneri. Per questo si è reso necessario un provvedimento prescrittivo e sanzionatorio, abbinato alla costante opera di sensibilizzazione verso la tutela dei luoghi, soprattutto quelli più fragili a ridosso del mare.

Ai trasgressori del provvedimento, qualora il fatto non costituisca più grave reato, sarà applicata una sanzione fino a 500 euro.