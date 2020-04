A Nardò mascherine obbligatorie per chiunque esca di casa: «Nemico invisibile e subdolo, misura utile»

Mascherine obbligatorie per chiunque esca di casa: lo ha deciso il sindaco di Nardò Pippi Mellone, che ha annunciao la nuova ordinanza comunale con un post su Facebook. «Ho emesso stamattina una nuova ordinanza sindacale - ha scritto Mellone - con la quale ho previsto: l’uso delle mascherine, o in subordine di qualsiasi altro dispositivo di sicurezza o semplice indumento atto a coprire il naso e la bocca, per chiunque esce dalla propria abitazione, imponendone l’utilizzo in particolar modo a banconisti e cassieri; l’accesso alle attività commerciali di una persona per nucleo familiare, eccezion fatta per l’esigenza di portare con se disabili e minori; l’uscita dalla propria abitazione con l’animale da compagnia, nei 200 metri massimo dalla propria abitazione. Stiamo combattendo contro un nemico invisibile e subdolo, per questo ho adottato e adotterò ogni misura utile a salvaguardare la mia comunità». © RIPRODUZIONE RISERVATA