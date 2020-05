Scontro fra auto e furgoncino: tre feriti, una è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Terribile incidente nella tarda mattinata di oggi a Nardò, nel Salento . Intorno alle 12 una Fiat Punto ed un furgoncino Renault si sono scontrati all’incrocio tra via Enrico De Nicola e via Emanuele Gianturco, a pochi passi dal centro del paese. Il bilancio finale è di tre feriti, di cui uno trasportato in codice rosso all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.Da una prima ricostruzione della dinamica, fornita dalla polizia locale di Nardò che si è occupata dei rilievi, il furgoncino avrebbe colpito la fiancata sinistra dell’auto facendole terminare la corsa contro le mura dell’abitazione situata all’angolo tra le due strade. Le due donne presenti in auto sono rimaste incastrate all’interno del mezzo, deformato in seguito all’impatto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberarle e affidarle alle cure dei sanitari del 118.La malcapitata seduta sul sedile del passeggero è stata trasportata in codice rosso all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, mentre la donna alla guida ed uno dei passeggeri del furgoncino sono stati condotti in codice giallo all’ospedale “Sacro Cuore” di Gallipoli. Gli agenti della polizia locale di Nardò sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.