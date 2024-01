Salento, brutto scontro nel centro abitato: tre auto coinvolte, due feriti

Violento incidente questa mattina a Nardò: tre auto coinvolte. Due conducenti feriti in ospedale con codice giallo. È successo poco prima delle 14 in via Oronzo Quarta, una via semi periferica piuttosto trafficata, a pochi metri dall’incrocio con via Pietro Pomponazzi. Qui tre auto sono rimaste coinvolte in un tremendo incidente. Due di queste, una Jeep Renegade e una Fiat Punto, si sono scontrate quasi frontalmente, con i due conducenti che sono rimasti feriti nell’impatto. La terza vettura coinvolta, una Ford Focus, era parcheggiata ai margini della carreggiata e contro di essa è andata a schiantarsi la Jeep, danneggiandola sulla fiancata.

Come stanno i feriti

A bordo della Focus, a quanto pare, si trovava anche una bambina che solo per fortuna non è rimasta ferita, né ha riportato altre conseguenze, a parte un forte spavento.

Nello scontro, è stata la Jeep a riportare i danni maggiori. I conducenti della Jeep e della Punto hanno riportato contusioni e traumi e sono stati subito trasportati con codice giallo in ospedale, per accertamenti, dalle ambulanze del 118 intervenute. Ai carabinieri della stazione di Nardò, sul posto con una pattuglia, il compito di effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’incidente.