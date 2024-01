Photored, a Lecce è calo da record: -243% di multe in 12 mesi

Una città con strade pericolose – aumentano gli incidenti, anche mortali - ma gli automobilisti sono più attenti ai semafori e alle telecamere: calano le multe da photored e Ztl. Il quadro sulla sicurezza in città è emerso dal report fornito dalla Polizia locale in occasione della ricorrenza di San Sebastiano, a margine della cerimonia avvenuta sabato mattina al Duomo di Lecce. Nel 2023 i sinistri stradali continuano a essere in crescita: 837 incidenti (+5%), di cui 438 con feriti e 7 mortali.

Numeri allarmanti e che impongono una riflessione. «I dati sugli incidenti, mortali e no, a Lecce ci segnalano esigenze ben precise.

Su 5 decessi registrati a seguito di incidente, ai quali si aggiungono due morti per infarto alla guida, dunque non dovute a scontri stradali, ben tre hanno riguardato utenti deboli della carreggiata e cioè due pedoni e un ciclista, tutti in età avanzata. A queste morti si aggiungono quella di un motociclista e di un automobilista – spiega il comandante Donato Zacheo -. Perdere la vita camminando a piedi o in bicicletta è qualcosa che segnala l’esigenza di rendere più sicure le nostre strade, allargando gli spazi dedicati alla mobilità pedonale e quelli dedicati alla mobilità ciclistica. Che sono realizzati per andare incontro in particolare agli anziani, che sono i soggetti che più di tutti girano in città a piedi e in bicicletta. La sicurezza stradale passa anche dalla realizzazione di infrastrutture adeguate, non solo dalla prudenza e dal rispetto delle norme del codice. C’è un dibattito a volte aspro sulla realizzazione di piste ciclabili, sull’allargamento dei marciapiedi, sui restringimenti delle corsie destinate alle auto. Sono tutti interventi che perseguono l’obiettivo di garantire sicurezza, diminuire la velocità delle auto, evitare che possano ripetersi tragedie come quelle che abbiamo vissuto quest’anno».

La novità

La vera novità rispetto al 2022 riguarda le sanzioni rilevate dai dispositivi elettronici. Crollano i verbali da photored: da 18.603 a 5.444 multe. Un calo record del -243%. Come spiegato dalla Polizia locale sono due gli elementi che hanno portato alla riduzione delle sanzioni: il Comune ha annullato, già da tempo, l’infrazione per cambio di corsia, che sanzionava chi saltava la fila delle auto incolonnate al semaforo per attraversare l’incrocio in maniera lineare approfittando di corsie destinate a svolte. Inoltre si è proceduto a sincronizzare l’accensione del verde sulle svolte sinistra e dritto per evitare di creare confusione tra gli automobilisti. Ma non solo. In un anno sono diminuiti anche i verbali da Ztl: da 113.546 a 90.191.

«Quest’anno sono decisamente diminuite le sanzioni rilevate dalle apparecchiature elettroniche, come i photored per sanzionare i passaggi con il semaforo rosso e le telecamere Ztl – aggiunge Zacheo -. I photored sulla circonvallazione, posizionati ai semafori con il contasecondi, sono stati un investimento corretto, da parte dell’amministrazione. Veder diminuire le sanzioni in un anno del 243 per cento significa che sono diminuite drasticamente le occasioni di incidente grave. Allo stesso modo il calo delle sanzioni per accesso non autorizzato in Ztl significa che i cittadini hanno compreso e accettato l’idea di un centro storico da rispettare».