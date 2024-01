Investito da una moto: 60enne in ospedale in prognosi riservata

Un uomo di circa 60 anni è stato travolto e investito da una moto ed è ora ricoverato in prognosi riservata nell'ospedale Bonomo di Andria. L'incidente è avvenuto nella serata di ieri in via Geremia Di Scanno, strada del centro cittadino di Barletta, intorno alle 20.

La ricostruzione

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni fatte dagli agenti della polizia locale, il motociclista - un uomo di 23 anni - avrebbe impennato la moto travolgendo la vittima. Anche il 23enne è finito in ospedale ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Ora il motociclista rischia una denuncia per lesioni personali aggravate dal codice della strada. La moto è stata sequestrata.