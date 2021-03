Nardò, accesso limitato agli uffici comunali. «Venite solo in caso di necessità». I numeri a cui rivolgersi

Accesso limitato agli uffici comunali di Nardò. "Non recatevi nelle sedi se non in caso di effettiva e stringente necessità e soltanto previo appuntamento con l’ufficio interessato". Questo l’invito del sindaco Pippi Mellone ai cittadini, contenuto nell’ordinanza n. 157 che limita l’accesso agli uffici alla luce dei recenti (e più stringenti) provvedimenti del governo per fronteggiare l’emergenza epidemiologia da Covid19, che com’è noto hanno istituito in Puglia la zona rossa. La limitazione è prevista sino al permanere delle condizioni di rischio.



Sono comunque garantiti i servizi pubblici essenziali, con sportello al pubblico, di Polizia Locale, Stato Civile e Anagrafe, Servizi Cimiteriali e servizio di Assistenza Domiciliare Anziani (in generale, i servizi domiciliari alla persona non sono stati sospesi). Il comando di Polizia Locale di via Crispi è aperto al pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10:30 alle 11:30 e di giovedì anche dalle ore 16:30 alle 17:30. L’ufficio Stato Civile e Anagrafe di via Ingusci è aperto nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8 alle 12 e di giovedì anche dalle ore 15:30 alle 17:30, esclusivamente per dichiarazioni di decesso e dichiarazioni di nascita. L’ufficio Servizi Cimiteriali è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 e il giovedì anche dalle ore 15 alle 17. Gli altri servizi saranno garantiti scrivendo ai rispettivi indirizzi di posta elettronica o mediante contatto telefonico ai seguenti numeri: servizio Welfare (0833-838434/422/275; Ambito Sociale di Zona n. 3: 0833 838423/435; ufficio Tributi 0833-838336/337/334/352; ufficio Lavori Pubblici: 0833 838236/220; ufficio Urbanistica: 0833-838252/221; ufficio Ambiente: 0833/838244.

Infine la ditta Bianco Igiene Ambientale ha comunicato la chiusura al pubblico (sino al permanere della zona rossa) dell’info-point di via Gaballo 7. Richieste e segnalazioni saranno gestite attraverso i numeri di telefono 0833 561513/567510, il numero verde 800 276611. L’Ecocentro di via Valle d’Aosta resta regolarmente aperto.