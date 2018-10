Morta a 19 anni in un incidente. Condannato a due anni il fidanzato, che guidava l'auto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lei è morta a 19 anni, sbalzata fuori dall’auto. Alla guida il fidanzato, A.M., 27enne, rimasto illeso. Ora, a distanza di un anno dall’incidente, giunge la condanna per omicidio stradale ed eccesso di velocità: due anni di reclusione, pena sospesa. Avrebbero dovuto raggiungere una festa di matrimonio i due ragazzi, ma purtroppo il destino aveva in serbo per loro un’altra sorte: un terribile incidente alle porte di Trepuzzi. Carlotta, giovane promessa della danza finì sull’asfalto morendo a soli 19 anni. L’incidente risale al luglio dello scorso anno. Un brutto colpo anche per il ragazzo, ma per i giudici fu la sua imperizia a provocare la morte di Carlotta. Una tragedia con cui il ragazzo - che in un primo momento era risultato positivo ai test tossicologici ma poi fu scagionato da un ulteriore accertamento - farà i conti per il resto dei suoi giorni.Nei giorni scorsi intanto la sorella della ragazza ha inaugurato una scuola di danza dedicata alla memoria della 19enne.