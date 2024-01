Salento, incendio in un'officina: in fiamme gli attrezzi agricoli dell'azienda, locali inagibili

Stamattina, alle ore 9 circa, una squadra del Comando Vigili del Fuoco di Lecce, distaccamento di Tricase, è intervenuta nel Comune di Morciano di Leuca, in via Cavour, per un incendio sviluppatosi in un'officina di riparazione attrezzi e il magazzino ad esso annesso.

L'incendio, estesosi all'interno del locale, ha richiesto l'invio di ulteriori unità dei Vigili del Fuoco.

Cosa è successo

La Centrale Operativa 115 ha dispiegato sul posto una squadra del distaccamento di Ugento e un'autobotte di supporto. Le operazioni di spegnimento hanno coinvolto attrezzi agricoli contenuti nell'azienda. Al termine dello spegnimento, sono iniziate le operazioni di verifica dell'edificio.

Dopo un sopralluogo con il tecnico comunale, è stato necessario dichiarare inagibili sia l'officina che il primo piano ad uso abitazione dello stesso proprietario. Le cause dell'incendio sono attualmente in fase di accertamento.