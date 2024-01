Salento, rapinano la tabaccheria e bruciano l'auto: ritrovata sulla provinciale

Sarebbe quella utilizzata dai malviventi per mettere a segno la rapina di sabato sera l’auto rinvenuta in fiamme sulla provinciale Taviano-Mancaversa, nel Salento. La vettura, una Fiat Punto, era ferma sulla banchina a margine della strada e all’arrivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli era già completamente avvolta dalle fiamme.

Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 21 di ieri.

Si presume che i rapinatori abbiano abbandonato e incendiato la vettura per far perdere ogni loro traccia. I carabinieri, ora, stanno indagando per risalire alla provenienza del mezzo.

La rapina era andata in scena a Racale ai danni della tabaccheria di via Arezzo, poco prima dell’orario di chiusura. In due erano entrati nel locale con il volto coperto da passamontagna e, con la minaccia di una pistola, si erano fatti consegnare l'incasso della serata. Poi erano fuggiti, facendo perdere ogni traccia. Sul posto erano intervenuti i carabinieri della stazione cittadina, che dopo aver ascoltato la testimonianza dei proprietari, si erano messi alla ricerca dei malviventi. Potrebbero rivelarsi di aiuto alle indagini le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona.