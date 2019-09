«Mi ha molestato»: dipendente denuncia il suo datore di lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è presentato ai carabinieri e ha denunciato il suo datore di lavoro, 78enne: «Mi ha molestato». Un cittadino tunisino, da tempo residente in Italia, in un comune salentino, ha accusato l'imprenditore per il quale ha lavorato di violenza sessuale, reato per accertare il quale, ora, sarà aperta una indagine e seguiranno i necessari approfondimenti investigativi.L'uomo ha riferito ai militari di molestie, palpeggiamenti e apprezzamenti dei quali sarebbe stato vittima nel periodo in cui ricopriva il ruolo di assistente del 78enne.