Piazza Palio, malori e tensioni durante lo show

Tensione ieri in piazza Palio durante lo spettacolo di Sofi e Luì, gli youtuber idoli dei più piccoli. Ad ospitare lo show dei "Me contro te" il tendone di Lecce Fiere, che ha aperto le porte per l'ingresso degli spettatori alle 16, tre ore prima dell'inizio dello show. Complice il gran caldo di fine luglio e la tenera età del pubblico la situazione è presto diventata difficile da gestire, con malori tra i bimbi e nervosismo da parte dei genitori che hanno accompagnato i figli ad assistere allo spettacolo.Secondo i testimoni l'aria nel tendone, diventato una fornace sotto il sole, era irrespirabile anche a causa dell'insufficiente ventilazione.Il 118 è dovuto intervenire diverse volte per soccorrere bambini e genitori svenuti a causa del caldo e della ressa sotto palco.Al termine dello show, durato circa 40 minuti, alcuni genitori si sono scagliati contro gli addetti alla sicurezza e infuriati per la cattiva riuscita dell'evento hanno sfogato la loro rabbia con tanti commenti sulla pagina Facebook dello spettacolo.