Più di mille tifosi allo stadio in bus: «Così evitiamo le code»

Allo stadio contro il Milan c'erano 26.484 spettatori, 1.164 hanno scelto di raggiungere lo stadio Via del Mare e rientrare a casa usufruendo del servizio stadio in bus del Comune di Lecce. Un mezzo di trasporto che partita dopo partita viene sempre più utilizzato dai tifosi che in alcune occasioni non sono nemmeno leccesi, ma che arrivano dalla provincia.

Le scelte dei tifosi



«Vengo da Squinzano per seguire il Lecce e da quando c'è questo servizio non ci penso più di andare allo stadio con la macchina - racconta Massimo Rizzo -. Lascio l'auto nei pressi del cimitero e poi dall'Obelisco prendo il bus che in appena 20 minuti mi lascia a due passi dallo stadio. Ma il vero vantaggio è al ritorno quando il bus scorre via veloce sulle corsie preferenziali, mentre le auto rimangono bloccate nel traffico».

Infatti ci vogliono appena venti minuti, considerando tutte le fermate e anche gli ostacoli, come auto in sosta davanti alle fermate oppure veicoli parcheggiati lungo le preferenziali, per raggiungere il Via del Mare dall'Obelisco, passando per viale Gallipoli per poi immettersi verso la strada per lo stadio.



«Sono un'assidua frequentatrice dei bus urbani e non andrei mai allo stadio in auto. Rischierei di rimanere imbottigliata nel traffico in particolare al ritorno - racconta Stefania Tondi residente nel quartiere stazione-. Ci sono state gare in cui ci ho messo anche un'ora in auto a tornare a casa: con il bus mai più di 25 minuti nonostante il traffico».

Ad ogni fermata c'erano tifosi con indosso la maglia giallorossa o almeno una sciarpa: un'abitudine che passo dopo passo sta entrando nel modo di vivere lo stadio da parte dei leccesi.



«Abbiamo pensato a questo servizio per cercare di aiutare i tifosi a vivere la loro passione nel migliore dei modi - spiega il direttore del servizio Ugo Guacci di Smg -.

Noi garantiamo un bus ogni dieci minuti, lungo tutto il percorso indicato. Naturalmente vanno considerate anche le condizioni di traffico, ma in questi casi come avvenuto in occasione della gara contro il Milan abbiamo aggiunto dei mezzi per cercare garantire queste tempistiche».

L'assessore De Matteis



Soddisfatto del funzionamento e dei dati anche l'assessore al Traffico Marco De Matteis, che in prima persona utilizza questo sistema di mobilità per seguire dalle tribune le gesta della formazione di Roberto d' Aversa: «Noi siamo molto soddisfatti di questo servizio che negli anni sta prendendo piede. Dal torneo 2022/23 abbiamo dato anche la possibilità di abbonarsi. Oggi abbiamo 105 tifosi fidelizzati a questa nuova offerta di mobilità per raggiungere il Via del Mare, che con il costo di appena venti euro possono arrivare allo stadio senza alcun tipo di stress - continua l'assessore alla Mobilità -. È nostra intenzione continuare ad insistere su questo servizio e sulla sua promozione. Sicuramente le informazioni che riusciamo a dare all'utenza attraverso i canali di comunicazione aiutano molto i cittadini a comprendere questa opportunità. Un servizio che ha anche un altro vantaggio, quello di diminuire la presenza di auto nel quartiere Stadio: più persone usufruiscono del bus, meno auto ci sono in circolo nelle ore della partita. La speranza è proprio questa: di provare a ridurre sempre di più l'utilizzo delle auto, anche in situazioni come questa».

