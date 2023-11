Lecce-Milan: Sticchi contro il Var: «Utilizzo diabolico, cercheremo un pestone in ogni gol». Piccoli: «Non me ne sono neppure accorto»

«Vorrà dire che ogni volta che il Lecce subirà un gol cercheremo un qualsiasi pestone per mostrarlo al Var. Un pestione si trova sempre». Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, sfoga così la sua delusione e la sua rabbia a fine partita in mixed zone. Il riferimento è al gol del 3-2 annullato a Piccoli che avrebbe regalato la meritata vittoria ai giallorossi contro il Milan. Una decisione arbitrale che non ha convinto nessuno degli addetti ai lavori e ha lasciato forti dubbi per un episodio che nella gran parte dei casi non viene sanzionato.

Le dichiarazioni del presidente

«Era un pestone di gioco, dobbiamo chiederci se è giusto un utilizzo così esasperato del Var perché va a discapito delle emozioni.

E poi anche capire se questo utilizzo è omogeneo tra le squadre e le partite. Non vedo questo livello di approfondimento in tutte le gare. Vorrà dire che da qui in avanti cercheremo un pestone in ogni gol contro il Lecce», ha aggiunto. «In questi anni - continua il presidente - anche a costo di passare con la mia tifoseria come un presidente accondiscendente sto cercando di trasferire la cultura del rispetto della classe arbitrale. Però vado anche un po' aiutato da parte di chi ogni giorno opera in questo settore. Ho 30mila persone che vengono allo stadio e meritano di perdere la passione per lo sport per episodi come questi. Oggi sono in difficoltà a dire che questi episodi accadono a tutti. Nessun giocatore del Milan, tra l'altro, si era lamentato. Il 3-2? Una favola che ci eravamo costruiti con tanta fatica rovinata da un utilizzo del Var che sta diventando diabolico».

Parla D'Aversa

Si accoda anche Roberto D'Aversa: «Per me abbiamo vinto, la squadra non ha mollato e l'ha meritata. Poi l'episodio lo avete visto tutti. Non voglio commentare. Il Var? Deve intervenire sugli errori clamorosi, non sui contrasti di gioco, sennò è la fine»

«Il fallo? Non se ne era reso conto nessuno, nemmeno i giocatori del Milan, non pensavo nemmeno io di aver fatto fallo. Dopo ho visto che dalla telecamera io sfioro il piede o lo pesto poco poco», ha detto Roberto Piccoli.