Maserati, ciak in notturna in piazza Duomo

Si è girato in notturna: un coupè proprio di fronte all'ingresso del Duomo sarà quello che si vedrà nello spot di Maserati, che ha scelto Lecce e Tricase per girare alcune scene della prossima campagna pubblicitaria. A firmare la regia un amico del Salento, che di Lecce è anche cittadino onorario: Ferzan Ozpetek.

Le riprese si sono svolte la scorsa settimana, subito dopo le riprese di qualche giorno fa della pubblicità della Fiat Seicento elettrica, che vedrà protagonista Leonardo DiCaprio.

Dopo aver registrato alcuni ciak a Genova, nei prossimi giorni la “Indiana Production” di Milano è approdata nel Salento per girare le immagini del video per la Maserati MC20.

Sul sito dell'azienda si legge il claim che accompagna la nuova auto: "Veloce come il vento, leggera come una piuma".

A Lecce, come si diceva, le riprese sono state in notturna tra i Teatini e piazza Duomo, mentre il sole ha baciato la Maserati che ha sfilato a Tricase Porto.

Non resta che attendere appena qualche settimana per vedere, per l'ennesima volta, il figurone che farà lo sfondo del Salento in Tv.