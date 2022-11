Lo Show dei Record chiama, "Maru" risponde: si cercano volontari per replicare in Tv la gara a chi mangia il peperoncino più amaro

Maru, il festival del peperoncino di Ruffano, approderà allo Show dei Record. La redazione della popolare trasmissione che va in onda su Canale 5 ha contattato l’organizzazione della Festa del Peperoncino che da qualche anno infiamma il borgo antico di Ruffano. Uno degli eventi più attesi della manifestazione, infatti, è proprio la gara a chi mangia i peperoncini più piccanti e da Canale 5 vorrebbero rteplicare il format per decretare il vincitore del record.

La ricerca dei "volontari"

Da qui, l'appello degli organizzatori a farsi avanti per la sfida in Tv. I temerari del piccante dovranno essere pronti a sfidarsi dinanzi alle telecamere, assaggiando le varietà più “esplosive” dei peperoni provenienti da ogni parte del mondo, proprio come fanno nella manifestazione di settembre a Ruffano.

Maru – Il Peperoncino in Festa è uno degli appuntamenti più attesi e partecipati dell’estate salentina, nel primo fine settimana di settembre, tra momenti di intrattenimento e degustazioni piccanti e che ha il suo clou nella sfida all’ultimo morso. Ora la “battaglia si sposta in tv.

Come candidarsi

Chi fosse interessato può contattare gli organizzatori di Maru al 340.3711574.