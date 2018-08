Ragazzino di 14 anni travolto in bici In ospedale in prognosi riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

É in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita, il ragazzo di 14 anni di Martignano, travolto da un'auto di passaggio. Il fatto è avvenuto ieri sera intorna alle ore 21.30.Il ragazzino è uscito da casa in bici, immenntendosi sulla provinciale che collega Martignano a Sternatia ed alla principale statale 16. Probabilmente, non si sarebbe accertato dell'arrivo dell'Audi che sopraggiungeva. Per quanto a bassa velocità, l'impatto con la vettura è stato inevitabile. La notizia si è, immediatamente, diffusa in paese. La famuglia del ragazzo è molto nota. Il padre é stato sindaco del paese grico. Anche l'investitrice, di Zollino, è persona nota. Fortunatamente, è il commento della gente, la macchina viaggiava a velocità ridotta.