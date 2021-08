Sant'Andrea, ombrelloni e sdraio sulla falesia a rischio crollo. Arriva la polizia

Al mare con tanto di sedie e ombrelloni sulla scogliera di Torre Sant'Andrea. Zona a terra vietata per pericolo crollo e area marina vietata alla balneazione per la stessa ragione.

Ma non curanti dei divieti, in tanti questa mattina si sono organizzati un posticino vista mare per trascorrere una giornata in una delle zone più suggestive del Salento. Una giornata interrotta dalla polizia municipale di Melendugno in servizio col progetto "Estate sicura".

I controlli

Blitz della polizia locale di Melendugno nella marina di Sant' Andrea, dove gli agenti hanno hanno controllato la zona della scogliera adiacente ai faraglioni trovando tante persone che prendevano il sole con tanto di ombrelloni e sdraio posizionati sulla falesia. I primi bagnanti erano già arrivati quando gli agenti hanno invitato tutti a sgomberare la zona e togliere ombrelloni conficcati nella roccia e sedie. La scogliera in questione fa parte della falesia interdetta con un'ordinanza della Capitaneria e del Comune. I controlli rientrano nel progetto Estate Sicura.

Proprio qualche giorno fa sempre nella zona, un quindicenne si ferì durante un tuffo effettuato dalla scogliera di Sant'Andrea.

