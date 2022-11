Maltrattava la convivente: 35enne condannato a quattro anni di carcere

Maltrattamenti e violenze in danno della convivente anche nel corso della gravidanza: per questi fatti avvenuti dal gennaio 2019 tra le mura domestiche, un 35enne di San Cesario di Lecce, è stato condannato a 4 anni di reclusione.

Episodi di violenza e sofferenze fisiche e morali, andati avanti per diverso tempo e che avevano reso dolorosa la convivenza familiare, messi nero su bianco nella dettagliata denuncia presentata dalla donna ai carabinieri. Da qui le indagini e l’iter processuale.

La sentenza



La sentenza è stata emessa dai giudici in composizione collegiale (presidente Pietro Baffa) che hanno accolto l’impianto accusatorio della pm Donatina Buffelli, disponendo anche una provvisionale di 10mila euro in favore della donna, costituitasi parte civile con l’avvocato Giampaolo Potì.