Pioggia e vento sull'estate di Gallipoli: abbattuti un palo e la croce della chiesa del Sacro Cuore

Pioggia e vento forte: il maltempo ha colpito nel pomeriggio una delle capitali del turismo nel Salento, Gallipoli. Tanti i disagi e anche qualche danno. Sul lungomare Galilei le forti raffiche di vento hanno abbattuto un palo della pubblica illuminazione (nbella foto, pubblicata sul gruppo "Succede a Gallipoli"), che per fortuna si è schiantata al suolo senza colpire passanti o auto.Il vento ha fatto cadere al suolo, nella centralissima piazza Tellini, anche la croce della chiesa del Sacro Cuore. Anche in questo caso non ci sono stati feriti. Allagate molte vie del centro e dell'isola.