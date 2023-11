«Lui maltrattato dalla ex»: donna rinviata a giudizio per minacce e aggressioni

Minacce, bugie, aggressioni e oltre 100 chiamate e 50 messaggi al giorno ai danni del compagno in poco più di un anno e mezzo di relazione, sino alla denuncia dell’uomo, un assicuratore leccese di 46 anni.

Una 32enne di origine romana è stata così denunciata per maltrattamenti in famiglia, estorsione, danneggiamento e furto, accuse da cui la donna dovrà difendersi nel processo che inizierà il 6 marzo 2024 come disposto dalla giudice per l’udienza preliminare Silvia Saracino. Il rapporto sentimentale tra i due sarebbe sbocciato nel 2020, ma poco dopo – secondo il racconto dell’accusa – la convivenza nelle quattro mura avrebbe assunto dei connotati negativi. L’uomo sarebbe stato costretto a sborsare circa 200mila euro, tra denaro, viaggi e regali, oltre ad alcuni oggetti e accessori di valore che sarebbero spariti dall’abitazione situata nel centro di Lecce. Poi però, il venire meno del rapporto tra i due, ed altri episodi – denunciati dall’uomo – tra cui il danneggiamento dalla parte della donna degli arredi interni della casa e dei vestiti, sarebbero sfociati in altri problemi.

Lo stalking

Tra cui numerose chiamate e messaggi sul cellulare e alcune richieste estorsive, sino a 500 euro al giorno, che la 32enne romana avrebbe rivolto al professionista per non divulgare materiale fotografico e video intimi recuperati dallo spazio I-Cloud dell’assicuratore.

Oltre alle minacce per minarne la reputazione – dalla denuncia del 46enne – la donna avrebbe anche avuto un ruolo nella sparizione da casa di un Rolex del valore di circa 40mila euro, un bracciale Daytona di 15mila euro, una ventiquattrore Luis Vuitton di 7mila euro, un portagioie Luis Vuitton da 27mila euro, un Ipad Pro Max da 1500 euro, un diamante Tennis da 11 carati e persino delle stampe in oro di Salvador Dalì.

Non solo, nel corso della relazione, la 32enne avrebbe preteso altri soldi dall’assicuratore, attribuendo a lui la paternità di una bambina.

La denuncia

Fatti finiti nero su bianco nella denuncia del 46enne che ha portato dopo le indagini degli inquirenti al rinvio a giudizio della ex compagna. L’agente assicurativo si è costituito parte civile con il legale Savino Vantaggiato. La donna sarà difesa dall’avvocato Marco Vignola.