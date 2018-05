Le bellissime ville di Leuca aprono i battenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Visite guidate, esibizioni di artisti, degustazioni di vini e prodotti tipici locali. Ma non solo, proiezioni di cortometraggi, sfilate di moda, artigianato, escursioni di terra e di mare. Si rinnova a Santa Maria di Leuca l’appuntamento di “ Ville in Festa” con l’apertura al pubblico dei giardini delle più belle ville sul lungomare Cristoforo Colombo. Dopo la prima giornata di ieri, si continua oggi.Ricchissimo il calendario degli eventi e le sorprese che accoglieranno i numerosissimi turisti e visitatori: esposizioni di originali carrozze d’epoca e calessi, auto e moto storiche, musica e spettacoli teatrali. Mentre artigiani in erba lavoreranno dal vivo i materiali della pietra leccese, della cartapesta, del legno d’ulivo, del rame e del ferro battuto. Passeggiando tra le stradine del borgo antico ad ammirare le architetture eclettiche realizzate alla fine dell’Ottocento dal genio di architetti e ingegneri, come Giuseppe Ruggieri, Achille Rossi, Carlo Luigi Arditi e Giuseppe Fuortes, per le famiglie gentilizie salentine, che trascorrevano a Santa Maria di Leuca le loro lunghe vacanze: ben cinquantaquattro ville in venti anni.In compagnia della guida Ida Vitali e degli studenti dell’istituto alberghiero “Bottazzi” di Ugento si seguirà un percorso originale tra architetture e giardini fin de siècle. Si partirà da Villa La Meridiana, dal sapore neo-classico con intonaco bicromo a fasce di color ruggine-senape e un bel giardino.Domenica, dalle 17,30 in poi, sulla scalinata di Villa La Meridiana si alterneranno concerti e interventi teatrali a cura degli istituti “Giannelli” di Casarano, “Bottazzi” di Taurisano e “De Blasi” di Gagliano del Capo. Non mancherà un tocco di alta moda con la sfilata di bellissimi parei tessuti e ricamati a mano dalle allieve dell’istituto “Giannelli” di Parabita e l’esposizione, nel vicino Hotel Terminal, di tre imponenti abiti-scultura, che rappresentano l’Unione Europea, l’Italia e la Puglia.Nel pomeriggio, dalle 16 alle 19 visita guidata delle Ville.Tra le dimore storiche si potranno visitare Villa Fuortes, Licci, Arditi di Castelvetere, Daniele, Pia e Tommaso Fuortes (sede della Pro Loco), Villa Mellacqua, Villa De Francesco-Licci, Villa Daniele.