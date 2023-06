Blitz della Finanza tra b&b e ristoranti: scoperti 18 lavoratori in nero

Lavoro nero e frodi sul reddito di cittadinanza : controlli delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Lecce tra ristoranti, pub, hotel, B&B, cantieri edili ed altri esercizi commerciali operativi sul litorale jonico. Individuati 8 lavoratori in nero a Leuca.

Revocato il reddito di cittadinanza

I successivi accertamenti hanno permesso alle Fiamme Gialle di rilevare come un lavoratore in nero fosse anche percettore di reddito di cittadinanza e, pertanto, nei confronti del medesimo sono state attivate le procedure per la revoca del beneficio attraverso la segnalazione alla Direzione Provinciale INPS.

Controlli a Porto Cesareo, Nardò e Copertino

Ulteriori controlli sono stati posti in essere dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Porto Cesareo nei confronti di pizzerie e ristoranti siti in Nardò e Copertino, conclusisi con l’individuazione di ulteriori 10 lavoratori in nero e 4 lavoratori irregolari.

Tutti i datori di lavoro sono stati segnalati dalla Guardia di Finanza al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro per le conseguenti valutazioni sulla sospensione dell’attività imprenditoriale; per tre di loro è già stata intimata la chiusura dell’esercizio.