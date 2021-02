Scomparso nel nulla da oltre un mese: mistero sulla sorte del leccese Filippo Incarbone

L’ultima volta che il fratello l’ha visto risale alla giornata del 27 dicembre. Poi il 3 gennaio un messaggio di auguri alla cognata, per augurarle buon anno. Dopo, il nulla. Sono in corso ricerche a tutto campo tra Vigevano e dintorni, in provincia di Pavia, per rintracciare Filippo Incarbone, 48enne leccese da anni risiede nella cittadina lombarda, di cui da oltre un mese non si hanno più notizie.

Qualche giorno fa i parenti hanno sporto denuncia ai carabinieri, facendo partire ufficialmente le operazioni di ricerca. Già da giorni, però, gli appelli degli amici leccesi di Filippo, lanciati sui social, avevano fatto emergere le prime segnalazioni. L’ultima risalirebbe a circa due settimane fa, quando sarebbe stato avvistato in campagna con alcuni cani. Il 48enne avrebbe anche rinunciato alla compagnia del suo cagnolino Casper, rimasto da solo in casa e tratto in salvo dai vigili del fuoco e dalla polizia locale, dopo le segnalazioni dei vicini di casa insospettiti per averlo sentito abbaiare ininterrottamente per 24 ore. Del padrone di casa, però, nessuna traccia.

