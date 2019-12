I vandali devastano il presepe al Duomo: bivacco nella grotta e statue danneggiate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due diversi gruppi di vandali hanno devastato, questa notte, il presepe allestito e inaugurato in piazza Duomo proprio domenica scorsa, 8 dicembre. Il primo gruppo di ragazzi, composto da sei o sette giovani che sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza della piazza, si è introdotto all'interno del presepe, rompendo il braccio di una delle statue, quella di un Re Magio, e imbrattandone un'altra, alla quale è stato messo un pomodoro sul naso.Il secondo gruppo - sempre a telecamere attive - ha fatto irruzione intorno alle 4 distruggendo altro materiale di allestimento e bivaccando all'interno della grotta e fra le stradine della Natività, per costruire la quale sono state spese risorse pubbliche.Il Comune provvede in queste ore a spongere denuncia contro i vandali che, grazie all'ausilio delle telecamere, ci si augura verranno presto scoperti e assicurati alla giustizia.