Lecce, un anno senza Luna: lo striscione dei compagni per ricordare la 15enne ballerina morta di incidente stradale

Uno striscione per ricordare Luna Benedetto, la studentessa vittima di un incidente mortale, esattamente un anno fa, nella periferia di Lecce, vicino allo Stadio. Uno striscione è comparso lungo viale Giovanni Paolo II per ricordare la ragazzina, promessa della danza, che morì sul colpo dopo l'impatto dello scooter a bordo del quale viaggiava contro un'auto: «Per sempre con noi» recita lo striscione, lasciato sulla strada dagli amici della giovanissima studentessa di liceo, morta troppo presto e in maniera tragica, sbalzata dalla sella mentre rientrava a casa, con le pizze fumanti, per gli amici che l'aspettavano.

Luna Benedetto frequentava il liceo classico "Palmieri" con profitto. Ma se avesse dovuto immaginare il suo futuro, lo vedeva sulle punte: apparteneva infatti alla scuola di ballo del Balletto del Sud di Fredy Franzutti. Non a caso, il giorno del suo funerale, Luna- che ha lasciato, insieme a mamma e papà, una sorella gemella e due fratelli - è stata vestita da ballerina. Immagini che sono rimaste impresse nella memoria collettiva della città e che hanno poi dato vita a un tam tam perché lungo quella via, particolarmente larga e pericolosa, venissero installati dei dissuasori, degli autovelox, per impedire qualsiasi eccesso di velocità.

