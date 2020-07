Un mese senza Luna: amici e familiari la ricordano sul luogo dell'incidente fatale. Poesie e palloncini in volo

Domani, martedì 14 luglio, in occasione del primo mese dalla tragica scomparsa della piccola Luna Benedetto, amici e parenti si ritroveranno sul luogo dell’incidente per ricordare la 15enne. L’appuntamento è alle 21, ora in cui è avvenuto l’incidente, sul posto in cui Luna ha perso la vita morendo sul colpo, dopo aver fatto un volo di più di 10 metri in seguito all’impatto con un’auto, lungo viale Giovanni Paolo II, vicino allo stadio di Via del Mare.

Gli amici della piccola Luna leggeranno delle frasi per lei, presente anche la famiglia Benedetto. Durante la cerimonia di commemorazione interverrà don Gianni Mattia, cappellano del Vito Fazzi. Alla fine saranno fatti volare in cielo i palloncini bianchi, in segno di saluto a Luna.

