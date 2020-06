«Buon viaggio nella luce». Il dolore della cantante Elisa per la scomparsa di Luna

«Buon viaggio nella Luce eterna dolce Luna, riposa in pace». sono le parole della cantante Elisa Toffoli, affidate al suo profilo Instagram e rivolte alla piccola Luna Benedetto, morta domenica scorsa per un tragico incidente stradale sui viali di Lecce.

Luna, promessa della danza, aveva avuto una parte in un videoclip di Elisa, girato proprio nel Salento. E la cantante ricorda Luna e il suo sguardo magnetico, che l'aveva colpita subito. «Esprimo la mia vicinanza alla famiglia e agli amici di Luna - scrive sui social -. Quando l’ho conosciuta era ancora una bambina, ma aveva una luce magnetica e la scegliemmo per partecipare al videoclip di "Bruciare per Te". Non ci sono parole per colmare il dolore provocato da una giovane vita che si spezza».



Ultimo aggiornamento: 20:54

