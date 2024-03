Agguato in viale Grassi a Lecce: ferito un uomo

Spari alla periferia di Lecce: un uomo gambizzato di fronte al parcheggio dell'Euronics su viale Grassi al bar New Caffé dell'angolo.

La vittima dell'agguato, C.S. 41enne già noto alle forze dell'ordine, era seduto al tavolino del bar quando è stato raggiunto da due colpi di arma da fuoco sparati da un individuo in sella ad una moto. Un agguato in piena regola: secondo le prime testimonianze avrebbero mirato alla gambe, l'obiettivo non era quello di ucciderlo dunque.

Il 41enne ferito ad entrambe le gambe è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Vito Fazzi di Lecce: ha riportato la frattura del femore destro.

Sul posto i sanitari del 118 e la polizia.

Salvemini

«Questa mattina in città si è verificato un gravissimo episodio di violenza, con la gambizzazione di un uomo in viale Grassi - ha dicgiarato il sindaco di Lecce Carlo Salvemini - Ho sentito immediatamente il prefetto e il questore Modeo, le forze dell’ordine sono già al lavoro per fare chiarezza sull’avvenuto e assicurare alla giustizia i responsabili. Di fronte a questi segnali penso debba scattare immediatamente una reazione della comunità, a partire dalle istituzioni. Per le strade di lecce e del Salento - come ribadito nella marcia a Casarano della scorsa settimana - non c’è spazio per la violenza criminale. La legalità, la sicurezza, il rispetto per la vita sono i nostri valori. Dunque, nessuna sottovalutazione, nessun cedimento, fiducia nel lavoro degli inquirenti. E guardia alta di tutti contro la criminalità».