Struttura per gatti: archiviata l'inchiesta per sindaco e dirigente

Accogliendo la richiesta del pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari ha archiviato il procedimento aperto a carico del sindaco Carlo Salvemini e del dirigente del Settore ambiente del Comune di Lecce Francesco Magnolo in seguito ad un esposto presentato dall'associazione Guardie dell'ambiente, contenente accuse di scorretta gestione di una struttura per l’accoglienza dei gatti presente all’interno del complesso di proprietà dell’Asl in via Miglietta in cui vengono gestiti i felini in lungodegenza.

Le motivazioni



Per quanto riguarda la posizione del sindaco il pm, nel richiedere l’archiviazione, scrive che "appare del tutto estranea ai fatti denunciati, poiché per delega amministrativa del settore si occupa il dirigente". Per quanto riguarda la posizione del dirigente, lo stesso "ha fornito in sede di interrogatorio una ricostruzione chiarificatoria della vicenda" che ha motivato la richiesta di archiviazione stante “l’infondatezza della notizia di reato” contenuta nell’esposto.

La vicenda

La pm Paola Guglielmi aveva iscritto nel registro degli indagati il primo cittadino con l’accusa di rifiuti di atti d’ufficio (mancato adempimento degli obblighi del proprio ufficio). La questione riguarda la gestione e l’assistenza dei randagi nella struttura all’interno dell’ex Opis. A fornire assistenza ai felini era l’Associazione Guardia dell’Ambiente il cui incarico è scaduto.