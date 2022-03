Espulso dall'Italia il 40enne che ha ucciso il gatto in centro a Lecce

Non potrà rientrare in Italia per i prossimi cinque anni. K.L., il 40enne di nazionalità straniera è stato raggiunto dal foglio di via, accompagnato alla frontiera dalla questura di Lecce. Si tratta del cittadino straniero responsabile della cruenta uccisione di un gatto nel quartiere del centro storico di Lecce.

Lo stesso 40enne a distanza di qualche giorno è stato coinvolto in un altro episodio di violenza aggredendo medici e infermieri all'interno dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove si trovava ricoverato, causando lesioni personali ad un medico guaribili in 20 giorni e ad un infermiere guaribile in cinque giorni.

Il provvedimento prevede un divieto di reingresso per la durata di 5 anni.