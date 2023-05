Sicurezza, via nove alberi pericolanti in città. Il Comune di Lecce interviene dopo la caduta del pino vicino alla scuola media

Nove alberi pericolanti, tra cui quattro di eucaliptus, saranno eradicati a Lecce «per prevenire ulteriori cadute con potenziali risvolti pericolosi per la pubblica incolumità». È quanto comunica in una nota il Comune di Lecce. La decisione è stata presa in seguito alla caduta di un grosso albero di eucalipto il 13 aprile scorso in via Congedo. Successivamente c'è stato anche un sopralluogo di un perito agronomo dell'ufficio ambiente.

Le eradicazione degli alberi avverranno in strade interne - tra le vie Balduini, Panareo e Ribezzo - ad un complesso ex Ina casa densamente popolato e situate nei pressi di una scuola media. Ad ogni espianto seguirà il reimpianto di specie già presenti in zona o di altre essenze arboree che possano essere alternative valide e dotate di apparati radicali e struttura aerea da non intralciare opere edilizie, marciapiedi e utenze vicine.