Lecce, scritta No Vax fuori dalla scuola media: «I vaccini uccidono». Indaga la Digos

Blitz dei No Vax fuori dalla scuola media “Ascanio Grandi” di Lecce. Questa mattina il personale scolastico e gli studenti arrivati prima delle 8 per la giornata di lezioni, hanno trovato all'ingresso una scritta realizzata con vernice spray rossa: “I vaccini uccidono”, è stato scritto. Sono in corso le indagini degli uomini della Digos della Questura di Lecce, per risalire agli autori della scritta, la cui comparsa è stata prontamente segnalata dalla direzione della scuola al 113.

Che possa trattarsi di No Vax risulterebbe dalla firma che accompagna la scritta rossa, ovvero una “W” cerchiata ritrovata in calce ad altre scritte contro i vaccini. Saranno ora gli agenti della Digos a battere ogni pista per risalire agli autori del gesto, anche esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.