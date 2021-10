A Bari sospesi 11 sanitari no vax. Al vaglio altre 90 posizioni

Nessuno sconto al personale sanitario no vax. La direzione generale della Asl di Bari ha avviato ieri le procedure di sospensione nei confronti degli operatori che hanno manifestato il rifiuto alla vaccinazione anti Covid o che non hanno risposto ai ripetuti inviti da parte della azienda. Si tratta complessivamente di un centinaio di lavoratori, pari all' 1% dei circa 10mila dipendenti in servizio nelle strutture ospedaliere e territoriali della provincia.

APPROFONDIMENTI REGIONE Medico no vax sospeso, il Tar respinge il ricorso: «Atto...

Notificate le sospensioni

Le sospensioni sono state notificate al momento a undici sanitari che hanno rifiutato il vaccino, e sono in corso le istruttorie su 90 dipendenti Asl non vaccinati e che non hanno risposto ai ripetuti inviti da parte dell'azienda. Per questi ultimi, in assenza di riscontri adeguati e di mancata risposta, saranno avviate comunque le stesse procedure di interruzione dell'attività lavorativa.

«Sono provvedimenti necessari per la tutela della salute sia dei lavoratori che degli utenti - commenta il direttore generale della Asl, Antonio Sanguedolce per questo sollecito gli operatori sanitari che non abbiano ancora fatto la vaccinazione, a recarsi immediatamente e senza prenotazione nei nostri hub vaccinali, nelle giornate e negli orari di apertura dei centri, che si possono consultare sul sito o sui profili social della azienda».



Come si legge nel provvedimento della direzione, le sospensioni riguardano coloro che hanno manifestato «rifiuto per l'obbligo vaccinale, e/o comunque hanno espresso motivazioni e giustificazioni diverse da quelle codificate dalla legge per l'esonero vaccinale, secondo l'istruttoria effettuata dal medico competente aziendale». Le sospensioni fanno seguito ad un lavoro capillare di sensibilizzazione alla adesione alla campagna di immunizzazione contro il virus, svolta nei mesi precedenti dai medici competenti della Asl e dal Dipartimento di prevenzione, che è riuscito a ridurre sensibilmente il gruppo di sanitari che non avevano ancora effettuato la vaccinazione.



Prima della Asl di Bari, nei giorni scorsi aveva avviato lo stesso provvedimento la Asl di Brindisi, che nei giorni scorsi ha sospeso 16 operatori sanitari no vax, una misura disposta a seguito del loro netto rifiuto alla vaccinazione. L'azienda sanitaria ha proseguito a diffidare il personale non vaccinato con questi risultati: 38 professionisti tra quelli avvertiti hanno presentato la certificazione dell'avvenuta vaccinazione, 13 invece quelli che hanno presentato la documentazione medica per esenzione che sarà valutata da una commissione. Sono invece salite a 43 (rispetto alle iniziali 20) le lettere con l'invito a vaccinarsi rivolte agli operatori non ancora immunizzati e che non hanno motivato la loro scelta.

Medico no vax sospeso, il Tar respinge il ricorso: «Atto dovuto, prevale l'interesse pubblico»

La campagna vaccinale



Prosegue intanto a tamburo battente la campagna vaccinale: in Puglia sono 5.832.825 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino a ieri (dato aggiornato alle ore 6 dal Report del Governo nazionale). Le dosi sono il 85.8% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l'emergenza, (6.800.646). Secondo il report ministeriale, in Puglia si deve ancora vaccinare il 6,40% del personale sanitario (8.959), risulta invece già coperto da vaccino l'89.18% (124.848). La fascia d'età con una percentuale più alta di vaccinati resta comunque quella degli over 80: il 98,37% è vaccinato con prima dose e dose unica, mentre è in attesa di prima dose o dose unica solo l'1,63%. Alta anche la percentuale di vaccinati nella fascia d'età 70-79 pari al 94.78% di immunizzati, mentre i cittadini ancora non coperti sono 12.038, pari al 3,05%. Scende di qualche punto la percentuale di vaccinati nella fascia di età 60-69 (91,98%), mentre resta ancora da vaccinare il 5,33%. La fascia d'età più restia a vaccinarsi resta quella compresa tra 50-59 anni: l'83,77% risulta vaccinato con seconda dose o dose unica, mentre resta ancora da vaccinare il 12,39% della popolazione (77.618).

Rispetto ai nuovi contagi in Italia ieri sono stati registrati 3.045 casi e 52 morti, con l'Rt in lieve aumento a 0,83, ma l'incidenza cala a 37. In Puglia invece ieri i nuovi casi sono stati 172 (51 nuovi casi nel Barese, 7 nella Bat, 12 nel Brindisino, 37 nel Foggiano, 46 nel Leccese, 15 nel Tarantino e 4 per provincia ancora di definizione), tre invece i decessi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA