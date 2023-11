Primarie centrosinistra: scendono i big in campo. Vendola per Patti, Emiliano per Salvemini

Nichi Vendola per Patti, Michele Emiliano e Antonio Decaro per Salvemini. Si muovono i big per le primarie di centrosinistra a Lecce. In vista del voto di domenica 26 e della sfida tra il sindaco Carlo Salvemini e il consigliere comunale Pierpaolo Patti, entra nel vivo la battaglia per individuare chi rappresenterà la coalizione alle prossime amministrative 2024. A una settimana dal voto, il tempo stringe: partiti e movimenti politici (con le rispettive truppe che ormai sembrano già posizionate) schierano i nomi di punta per cercare di convincere gli elettori a sostenere il proprio candidato. E soprattutto a recarsi alle urne.

"Le primarie? Le vincerà il popolo del centrosinistra" ha detto Vendola.

Vendola a sostegno di Patti



A sostegno di Pierpaolo Patti, appoggiato dal suo partito Sinistra Italiana insieme a Socialisti, Verdi e Progetto Civitas, questa mattina è arrivato Nichi Vendola. L'ex governatore della Regione Puglia e membro del direttivo nazionale è stato questa mattina all'incontro fissato alle 10 alla Galleria Lounge Bar (via Salvatore Trinchese).

Un supporter d'eccezione per il capogruppo di Progetto Città che avrà dalla sua anche l'assessore regionale Anna Grazia Maraschio.

L'incontro è stato per il consigliere l'occasione per portare avanti la sua campagna puntando sui temi ambiente, cultura, sicurezza, salute, politica, economia.

Italia Viva, Decaro ed Emiliano con Salvemini



Affollato è anche il fronte che parteggia per Carlo Salvemini. Italia Viva Lecce si schiera dalla parte dell'attuale primo cittadino. «Siamo fortemente convinti che questi anni di amministrazione hanno consegnato ai leccesi tante nuove opere pubbliche, nuovi progetti e innovazioni in tutti i settori della pubblica amministrazione si legge nella nota -. Una città migliore, realizzata seguendo delle regole "scomode", perché in linea con la sostenibilità ambientale, la mobilità sostenibile e l'economia circolare. Una visione precisa e coerente con gli obblighi normativi europei e con le indicazioni internazionali dell'Agenda 2030».

Il partito «pur avendo sempre ribadito la sua contrarietà alle primarie» sosterrà Salvemini alle primarie del 26 novembre. «Auspichiamo che questa pratica di partecipazione attiva consenta alla coalizione civica, moderata, progressista e riformista di ottenere un risultato concreto, produttivo e riaccenda l'entusiasmo per le prossime elezioni amministrative, dove saremo presenti, con una nostra proposta in grado di rappresentare la nostra comunità leccese. Saremo in campo per mettere al centro dell'azione amministrativa le nostre idee ed i nostri progetti, come ad esempio la proposta di azioni per la blu-economy nelle marine leccesi, dando forza al Piano comunale delle coste approvato, garantendo approdi e punti ormeggio, la costruzione delle connessioni anche di mobilità dolce tra le comunità dell'hinterland e la città di Lecce per la futura "Città Metropolitana", la costituzione di strutture e presidi antincendio nelle zone a rischio, raccolta delle acque piovane per usi irrigui, un piano del verde urbano e periurbano, l'introduzione del sistema a tariffa per i rifiuti per premiare i cittadini degli ottimi risultati raggiunti nella raccolta differenziata». Anche l'agenda di Salvemini è ricca di appuntamenti.

L'incontro di domenica



Per domenica, alle 18.30, al Convitto Palmieri è previsto l'incontro organizzato da Lecce città pubblica. Lunedì alle 19 nella sala conferenze dell'8Piuhotel il primo cittadino incontrerà alcuni esponenti del Pd tra cui il presidente del Consiglio regionale Loredana Capone, l'assessore comunale Paolo Foresio e il consigliere Marco Giannotta, mentre giovedì 23, alle 19, Michele Emiliano e Antonio Decaro, i due leader dem, incontreranno Salvemini alle Officine Cantelmo. Ieri pomeriggio, invece, si è svolto il dibattito con i civici di Alessandro Delli Noci. Dopo gli interventi dei membri del gruppo politico, l'assessore regionale ha riassunto le intenzioni della coalizione per Lecce 2024-2029.