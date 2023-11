Nichi Vendola a Lecce per Patti: «Le Primarie? Sarà comunque una vittoria per il centrosinistra»

Nichi Vendola per Patti, Michele Emiliano e Antonio Decaro per Salvemini. Si muovono i big per le primarie di centrosinistra a Lecce. In vista del voto di domenica 26 e della sfida tra il sindaco Carlo Salvemini e il consigliere comunale Pierpaolo Patti, entra nel vivo la battaglia per individuare chi rappresenterà la coalizione alle prossime amministrative 2024. A una settimana dal voto, il tempo stringe: partiti e movimenti politici (con le rispettive truppe che ormai sembrano già posizionate) schierano i nomi di punta per cercare di convincere gli elettori a sostenere il proprio candidato. E soprattutto a recarsi alle urne.

"Le primarie? Le vincerà il popolo del centrosinistra" ha detto Vendola.

Vendola a sostegno di Patti



A sostegno di Pierpaolo Patti, appoggiato dal suo partito Sinistra Italiana insieme a Socialisti, Verdi e Progetto Civitas, questa mattina è arrivato Nichi Vendola. L'ex governatore della Regione Puglia e membro del direttivo nazionale è stato questa mattina all'incontro fissato alle 10 alla Galleria Lounge Bar (via Salvatore Trinchese).

Un supporter d'eccezione per il capogruppo di Progetto Città che avrà dalla sua anche l'assessore regionale Anna Grazia Maraschio. L'incontro è stato per il consigliere l'occasione per portare avanti la sua campagna puntando sui temi ambiente, cultura, sicurezza, salute, politica, economia.