Lecce, piazza Duomo ancora invasa dalle auto tra turisti e studenti in gita scolastica

Piazza Duomo a Lecce ancora ostaggio delle auto. La brutta abitudine di utilizzare la storica piazza come parcheggio sembra non finire.

Questa mattina in una Lecce piena di turisti con tanto di macchinetta fotografica in mano, le auto erano parcheggiate nuovamente all'ombra del campanile. Un via vai che si è consumato anche mentre alcuni ragazzi si una scuola facevano il loro ingresso in piazza Duomo per la visita alla chiesa e al Museo Diocesano.

Nei mesi scorsi era stata la polizia municipale di Lecce ad annunciare un giro di vite sulla sosta selvaggia. «Chi non è autorizzato sarà multato. I controlli saranno mirati», aveva dichiarato l'assessore Sergio Signore, titolare della delega alla Polizia locale.

La decisione di inasprire i controlli era arrivata dopo giorni di denunce da parte di cittadini e soprattutto turisti che recatisi nella piazza simbolo del capoluogo per una foto-ricordo hanno dovuto fare i conti con vetture parcheggiate davanti all’Episcopio o davanti palazzo del Seminario.