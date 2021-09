Photored, via la multa per il cambio di corsia: sui nuovi quattro incroci sanzionato solo il passaggio con rosso

Cade la sanzione in caso di incasione di corsia e cambia il posizionamento di quattro impianti photored a Lecce. I dispositivi oggi presenti (ma non attivi) sugli incroci di Viale Grassi/via Monteroni e Viale Giuseppe Grassi/Via Massaia e quelli presenti (ma non attivi) su Viale Giovanni Paolo II (uno in direzione Stadio, l’altro in direzione Viale Leopardi) saranno riposizionati a breve in altri punti nevralgici della città capoluogo.

I quattro snodi

Sulla base della relazione di sinistrosità degli incroci stradali cittadini aggiornata ai primi sei mesi del 2021 messa a punto dalla Polizia Locale i dispositivi di rilevazione automatica delle infrazioni ex art. 146 Codice della Strada vanno posizionati su quelli di Viale Japigia/Via Salandra direzione Maglie; Viale Japigia/Via Gramsci direzione Brindisi; Viale Leopardi / Via San Domenico Savio direzione Brindisi; Viale Leopardi / Via San Domenico Savio direzione Maglie. I dispositivi rileveranno esclusivamente il passaggio con il semaforo rosso.

Signore: così preveniamo gli incidenti

«Questi dispositivi serviranno a prevenire i gravi pericoli che sono generati da chi passa con il semaforo rosso mettendo a rischio la propria incolumità e quella degli altri – dichiara l’assessore alla Polizia Locale Sergio Signore – Tra via Salandra, Gramsci e Viale Japigia negli ultimi due anni e mezzo abbiamo registrato dodici incidenti di grave entità e nove tra via San Domenico Savio e viale Leopardi».

Fattore non da poco conto: i nuovi photored sanzioneranno unicamente il passaggio con il rosso e non invece l'invasione di corsia che tanto aveva fatto discutere, soprattuttio riguardo il numero record di sanzioni in viale Grassi.