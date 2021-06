Lecce, photored subito disattivato su via Monteroni: «Stop alle multe». Accolta la proposta di Rotundo e Patti

Photored via Monteroni, stop alle multe: il Comune di Lecce spegne il dispositivo all’incrocio con viale Grassi. L’annuncio del vicesindaco Sergio Signore: «Spostiamo il dispositivo per una questione di opportunità. In attesa del trasferimento il sistema è stato disattivato».

Dopo cinque mesi di attività il Comune disattiva il photored all’incrocio di viale Grassi con via Monteroni.

La decisione arriva dopo settimane di polemiche causate dal numero anomalo di infrazioni che si registrano all’incrocio tra viale Grassi e via Monteroni per il cambio di corsia (non per l’attraversamento con il semaforo rosso). In un primo momento, l’amministrazione aveva annunciato lo spostamento del photored entro il 15 luglio senza però mettere mano da subito ai sistemi che sono rimasti in funzione. «Tenendo conto delle preoccupazioni dei consiglieri e dei cittadini – ha spiegato l’assessore alla Polizia locale Sergio Signore - e poiché si sono dilatati i tempi per il trasloco mi adopererò nel breve per lo spostamento senza ulteriori sanzioni».

L'annuncio in Aula



L’annuncio è stato fatto questa mattina in Consiglio comunale in risposta alla mozione a firma del capogruppo del Pd Antonio Rotundo e dal capogruppo di Progetto Città Pierpaolo Patti: «La mozione a nostra firma all'ordine del giorno di oggi contenente la sospensione immediata del controllo automatico delle infrazioni per errata canalizzazione all'incrocio di via Monteroni è stata accolta dalla giunta che ha assunto l'impegno allo stop immediato dell'uso del photored nelle more del suo spostamento ad altro sito. L'assessore Signore a nome del governo cittadino ha confermato che il photored sarà spostato ed ha dichiarato che a quell'incrocio non ci saranno più sanzioni». In aula il consigliere Rotundo ha sottoposto all'attenzione del consiglio i dati sinora disponibili e relativi alle sanzioni nel periodo dal 19 gennaio al 3 aprile. Il totale delle multe è di 12.555 di cui 1.767 per passaggio con il rosso e 10.788 per errata corsia, delle quali ben 10.511 solo all'incrocio di via Monteroni.

«Come si vede dai dati - scrivono i consiglieri in una nota congiunta - l'urgenza ad intervenire riguarda l'incrocio di via Monteroni così come ha sollecitato la nostra mozione, che preso atto che già in data 8 giugno era stata comunicata alla commissione traffico la decisione di spostare il photored, in presenza di tempi tecnici non brevi che prevedono lo spostamento entro il 15/20 luglio ha sollecitato, nelle more di tale spostamento, di sospendere le rilevazioni del photored. L'assessore Sergio Signore ha concordato con le preoccupazioni espresse dai proponenti la mozione ed ha fatto proprio l'impegno di accelerare lo spostamento e nelle more sospendere il controllo automatico del photored». In aula, il consigliere Pierpaolo Patti ha sottolineato «l'apprezzamento per il sostanziale recepimento della richiesta della mozione con lo stop immediato dell'attività del photored incriminato» affermando al tempo stesso la «non essenzialità del voto dell'aula ed il contestuale ritiro della mozione visto l'accoglimento pieno della proposta contenuta nella stessa».