Lecce, nuove aree per i senzatetto

L'effetto del Coronavirus purtroppo si fa sentire anche nei confronti di chi è in difficoltà. Palazzo Carafa infatti deve fare i conti con le limitazioni in anche in termini di accoglienza. Così si «riducono a dieci» i posti letto per i senzatetto ospitati a Masseria Ghermi. Ma l'amministrazione comunale è già al lavoro per cercare di trovare una soluzione alternativa.

«Per quanto riguarda i senza fissa dimora della città - ha dichiarato il sindaco Carlo Salvemini - noi abbiamo Masseria Ghermi dove garantiamo l'ospitalità agli homeless che vengono trasferiti in bus dalla stazione e dove trovano un letto, una doccia e un pasto caldo. Purtroppo in questa situazione di emergenza abbiamo dovuto ridurre la capienza limitando i posti letto a dieci. Questo aumenta le difficoltà in termini di ospitalità e stiamo studiando insieme alla Protezione Civile e alla Croce Rossa la possibilità di sistemare delle tende in aree che stiamo già individuando per dare un tetto ai senza fissa dimora», ha concluso Salvemini. © RIPRODUZIONE RISERVATA