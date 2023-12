Poco più di 9 milioni di euro, di cui 2 milioni saranno incassati con gli autovelox sulla Tangenziale Est di Lecce. Almeno secondo le previsioni del 2024. Il Comando di Polizia locale ha approvato il quadro economico relativo all’utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative agli automobilisti e motociclisti. Il provvedimento – relativo al bilancio pluriennale per le annualità 2024, 2025, 2026 – stabilisce la previsione delle entrate alle infrazioni al Codice della strada: accessi vietati all’interno della Ztl, sosta selvaggia o passaggi con il rosso. In più dal prossimo anno c’è una novità. Dal 2024, infatti, il Comune attiverà due postazioni fisse di controllo della velocità lungo la Tangenziale Est. I dispositivi, autorizzati a luglio con un decreto del prefetto Luca Rotondi, saranno posizionati in due punti: a 100 metri dalla stazione di servizio Sant’Oronzo Nord in direzione Brindisi e all’uscita 7B San Cataldo in direzione Maglie.

APPROFONDIMENTI LECCE Autovelox in tangenziale est: si parte dai segnali di allerta

Gli incassi aumentano

Gli incassi aumentano, dunque, ma sulla spesa ci sono regole rigide a seguire. La legge, infatti, impone ai Comuni di differenziare i proventi derivanti delle sanzioni amministrative pecuniarie (articolo 208 del Cds), che devono essere investiti, almeno il 50%, per la sicurezza e la manutenzione stradale, dagli introiti dagli autovelox (articolo 142) che, invece, devono essere destinati al 100% a finalità relative alla sicurezza stradale.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, nel prossimo triennio il Comune conta di incassare 7 milioni e 200mila euro annui ma potrà investirne “solo” 5 milioni. E di questi poco più 2 milioni e 500mila euro sarà destinato alla sicurezza stradale. A incidere è la quota di tutti quei proventi che Palazzo Carafa potrebbe non incamerare (Fondo crediti di dubbia esigibilità): entrate non certe, relative a multe verbalizzate negli anni passati e che difficilmente potranno essere riscosse (ad esempio per irreperibilità di chi ha violato il Codice della strada) e che ammontano a 2.199.289 euro. Analizzando la tabella, i maggiori investimenti per il 2024 sono previsti per la segnaletica stradale (473.089 euro) e per manutenzione ordinaria delle strade (408.623 euro). Tra le voci più significative, poi, ci sono le spese da contratto o convenzioni per attività di gestione e miglioramento sicurezza stradale (391.376 euro), potenziamento dei controlli automatici per il passaggio con semaforo rosso (170mila euro), previdenza integrativa a favore dei vigili (166.500 euro), messa in sicurezza della segnaletica delle piste ciclabili e pedonali (150mila euro) e noleggio beni trasporto (140mila euro).

L'attivazione dei due autovelox

Con l’attivazione dei due autovelox sulla Tangenziale Est (fissata nei primi mesi del 2024) il Comune prevede di incassare 2 milioni di euro annui ma potrà spenderne solo 1 milione e 388mila euro (circa 612.000 euro fanno parte del Fondo crediti di dubbia esigibilità) che dovranno essere spesi interamente per aumentare il livello di sicurezza stradale. Una parte sarà destinata a interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, delle barriere e dei relativi impianti. In questa voce rientrano gli interventi per la Tangenziale Est (156.000 euro) e per le piste ciclabili e pedonali (218.760 euro annui). Per le opere di manutenzione della segnaletica stradale saranno destinati 555.200 euro all’anno mentre per il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale il Comune investirà 402.520 euro suddivisi in noleggio di impianti e macchinari, spese di accesso alle banche dati, contratti di servizio per il programma potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, acquisto di strumenti tecnico e di equipaggiamento, manutenzione strumentazioni della Polizia locale, noleggio beni e licenze d'uso software e acquisto di attrezzature. Ogni anno, poi, saranno assegnati circa 55mila euro per il controllo notturno per la sicurezza urbana e stradale.